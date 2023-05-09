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Оливейра - о победе «Зенита» в РПЛ: никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли из «Уфы»

Ранее петербургский клуб оформил чемпионство.
09 мая 2023 23:12
автор: Степан Шереметьев

Ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра дал комментарий после выигранного санкт-петербургским клубом чемпионского титула.

«Огромная гордость за команду и за все, что мы сделали. Никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли сюда из «Уфы». Но мы трудились и добились результатов», - приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Напомним, что команда Сергея Семака победила дома «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца завоевала золотые медали, оформив свой пятый чемпионский титул подряд.

источник: Чемпионат.com
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