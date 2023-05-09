Де Брейне сравнял счет в матче «Реала» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов

В эти минуты в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Отметим, что подопечные Хосепа Гвардиолы сравняли счет на 67-й минуте. Автором забитого мяча стал полузащитник Кевин де Брейне, отличившийся с передачи Илкая Гюндогана.

В данный момент команды забили друг другу по одному голу. В составе мадридцев точным ударом отметился Винисиус Жуниор (36-я минута).

Добавим, что ответный матч между командами состоится 17 мая.