Полузащитник «Реала» Камавинга стал самым молодым автором голевого паса в 1/2 финала Лиги чемпионов

В эти минуты в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

В эпизоде с первым забитым мячом Винисиуса Жуниора на 36-й минуте результативный пас на бразильца отдал полузащитник Эдуардо Камавинга.

Отметим, что француз стал самым молодым автором голевой передачи на данной стадии европейского турнира. Хавбек в возрасте 20 лет и 180 дней превзошел защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнолда (20 лет и 212 дней).