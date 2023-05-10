Винисиус повторил рекорд Роналду в полуфинале Лиги чемпионов

Игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор повторил рекорд Криштиану Роналду в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Бразилец отметился голевыми действиями в каждом из последних 11 матчей главного футбольного клубного турнира в Европе, когда он выходил в стартовом составе. На его счету 8 голов и 5 голевых передач.

В матче с «Манчестер Сити» Винисиус записал на свой счет забитый гол.

В 2017-2018 году такая же результативная серия была у португальского нападающего Криштиану Роналду, который на тот момент выступал за мадридский клуб.

Во вторник в полуфинальном матче «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» - 1:1.