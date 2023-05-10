Отец Холанда бросался едой в болельщиков «Реала» во время первого матча полуфинала ЛЧ

Отца форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда вывели с трибуны стадиона во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реала».

Напомним, что игра в Испании завершилась со счетом 1:1. Эрлинг результативными действиями не отметился.

По информации Instant Foot, сотрудники службы безопасности арены вмешались в ситуацию, когда Альф-Инге Холанд стал бросать едой в болельщиков «Реала». Скорее всего, фанаты мадридского клуба оскорбляли и провоцировали отца футболиста.

Добавим, что ответная игра состоится 17 мая в Манчестере. В другом полуфинале сразятся итальянские «Интер» и «Милан».