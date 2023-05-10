Венгер заявил, что «Манчестер Сити» забил гол «Реалу» с нарушением правил

Экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о голе «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).

Напомним, что ранее появились кадры, на которых показывается, что мяч перед забитым голом Кевина Де Брейне вышел в аут, чего не заметили судьи.

«VAR обычно должен проверять, правильный гол или нет, в такой ситуации - они должны были вмешаться. Они не отматали запись достаточно далеко, чтобы проверить», - приводит слова специалиста Bein Sports.

Отметим, что в составе мадридцев отличился Винисиус Жуниор с передачи Эдуардо Камавинги, а »горожане» ответили забитым мячом в исполнении Кевина Де Брейне. Автором результативного паса на бельгийца стал Илкай Гюндоган.

Ответная игра между командами состоится 17 мая на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.