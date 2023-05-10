В Испании назвали игрока «Зенита» Малкома «Царем России»

В испанском спортивном издании AS опубликовали статью про форварда «Зенита» Малкома.

Отметим, что журналист назвал 26-летнего футболиста «Царем России».

«Победа на Олимпийских играх подняла его самооценку после неудачного года в «Барселоне». Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома. Он настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», — говорится в статье AS.

Прозвище «Царь» в свое время получил от испанцев россиянин Александр Мостовой, когда играл за «Сельту»

Ранее в СМИ сообщалось, что Малкомом интересуется «ПСЖ».

Добавим, что в текущем сезоне бразилец провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 22 мяча и отдал девять голевых передач.