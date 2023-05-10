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Daily Mail: в «ПСЖ» нашли замену Месси

Клуб намеревается подписать Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».
10 мая 2023 08:50
автор: Александр Кожевников

Французский «ПСЖ» заинтересован в трансфере полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Об этом сообщает Daily Mail.

Как информирует источник, в парижском клубе рассматривают Олисе в качестве замены аргентинскому футболисту Лионелю Месси, который с большой долей вероятности покинет клуб этим летом.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 37 матчах в составе «Кристал Пэлас» во всех турнирах, забив два гола и отдав девять результативных передач. Его контракт с английским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Стоимость игрока оценивается в 27 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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