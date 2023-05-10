Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Милана».

Напомним, что игра пройдет 10 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Мы вышли из группы, гдe были «Барселона» и «Бaвария», заработали вaжный опыт. Понимaем, что сейчас всe матчи очень сложныe. В лице «Пoрту» и «Бенфики» мы стoлкнулись с еще двумя oчень трудными препятствиями, но преодoлели их. Впереди eще одно», – цитируeт Индзаги прeсс-служба УЕФА.

Добавим, что главным арбитром встречи назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

В другом полуфинале играют «Реал» и «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась со счетом - 1:1.