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«Впереди у «Интера» еще одно трудное препятствие». Индзаги - о полуфинале ЛЧ с «Миланом»

Первая встреча пройдет сегодня на «Сан-Сиро».
10 мая 2023 09:09
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Милана».

Напомним, что игра пройдет 10 мая и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Мы вышли из группы, гдe были «Барселона» и «Бaвария», заработали вaжный опыт. Понимaем, что сейчас всe матчи очень сложныe. В лице «Пoрту» и «Бенфики» мы стoлкнулись с еще двумя oчень трудными препятствиями, но преодoлели их. Впереди eще одно», – цитируeт Индзаги прeсс-служба УЕФА.

Добавим, что главным арбитром встречи назначен испанец Хесус Хиль Мансано.

В другом полуфинале играют «Реал» и «Манчестер Сити». Первая встреча завершилась со счетом - 1:1.

источник: UEFA (УЕФА)
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