Кан заявил, что «Бавария» пыталась подписать Холанда летом 2022 года

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан рассказал о попытках мюнхенского клуба приобрести форварда Эрлинга Холанда.

Напомним, что летом прошлого года 22-летний футболист стал игроком «Манчестер Сити».

«Год назад мы перепробовали все, чтобы подписать Эрлинга, и исчерпали финансовые возможности «Баварии». Нам пришлось решить, хотим ли мы изменить структуру заработной платы в клубе? Мы не были готовы к этому», — цитирует Кана Bild.

В теккщем сезоне Холанд провел 47 матчей во всех турнирах и забил в них 51 гол. Кроме того, форвард побил бомбардирский рекорд АПЛ за один чемпионат (35 мячей).

Накануне «горожане» сыграли в гостях вничью с «Реалом» в первом полуфинале Лиги чемпионов.