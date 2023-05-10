Лепехин считает, что Семаку по силам работать в Европе

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин оценил перспективы главного тренера петербургской команды Сергея Семака возглавить европейский клуб.

«Семаку по силам работа в Европе? Я думаю, что по силам. Человек и сам в футбол хорошо играл и достаточно интеллектуальный человек, - приводит слова Лепехина «Спорт день за днем».

Напомним, что команда Сергея Семака победила дома «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца завоевала золотые медали, оформив свой пятый чемпионский титул подряд.