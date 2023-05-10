ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лепехин считает, что Семаку по силам работать в Европе

Ранее специалист привел «Зенит» к очередному чемпионству.
10 мая 2023 09:32
автор: Степан Шереметьев

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин оценил перспективы главного тренера петербургской команды Сергея Семака возглавить европейский клуб.

«Семаку по силам работа в Европе? Я думаю, что по силам. Человек и сам в футбол хорошо играл и достаточно интеллектуальный человек, - приводит слова Лепехина «Спорт день за днем».

Напомним, что команда Сергея Семака победила дома «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца завоевала золотые медали, оформив свой пятый чемпионский титул подряд.

источник: «Спорт день за днем»
Кан высказался о будущем полузащитника «Баварии» Мюллера
Футболист выступает за команду с 2009 года.
10.05.2023 10:16
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Фердинанд назвал «Реал» хозяином Лиги чемпионов
Ранее мадридский клуб сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в полуфинале ЛЧ.
10.05.2023 10:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Это будет зрелищное противостояние». Джеко - о предстоящем полуфинале ЛЧ с «Миланом»
Первый матч дерби состоится в среду.
10.05.2023 10:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Азмуна: не говорил о переходе Сердара ни с одним российским клубом
Иранец ранее выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит».
10.05.2023 10:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Полузащитник «Ахмата» Гбамбле рассказал, собирается ли он получать российское гражданство
Ранее два бразильских легионера «Зенита» получили российские паспорта.
10.05.2023 09:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Барселона» сегодня официально объявит об уходе Бускетса
«Барселона» сегодня официально объявит об уходе Бускетса
Футболист является воспитанником каталонского клуба.
10.05.2023 09:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Кардифф» подаст иск против «Нанта» на 80 млн фунтов стерлингов после гибели Салы
Аргентинца не стало в январе 2019 года.
10.05.2023 09:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Лепехин считает, что Семаку по силам работать в Европе
Ранее специалист привел «Зенит» к очередному чемпионству.
10.05.2023 09:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кан заявил, что «Бавария» пыталась подписать Холанда летом 2022 года
У норвежца действующий контракт с клубом АПЛ до 2027 года.
10.05.2023 09:32
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика