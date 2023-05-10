«Кардифф» подаст иск против «Нанта» на 80 млн фунтов стерлингов после гибели Салы

«Кардифф» намерен подаст судебный иск против «Нанта» на 80 млн фунтов стерлингов.

Отметим, что судебное разбирательство связано с трансфером Эмилиано Салы. Аргентинский футболист погиб в авиакатастрофе в январе 2019 года.

«Кардифф» должен был заплатить 15 млн фунтов за Салу, но в итоге отказался. Британский клуб настаивал на том, что все условия сделки не были выполнены «Нантом», а форвард не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.

В «Кардиффе» утверждают, что «Нант» должен нести ответственность за аварию», так как перелет Салы организовал их агент Вилли Маккей. У пилота не было коммерческой лицензии.

Как сообщает пресс-служба британского клуба, основным требованием в суде будет оценочная стоимость вылета из АПЛ - 100 миллионов фунтов стерлингов минус выплаченный бонус в размере 20 млн.