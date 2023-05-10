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«Барселона» сегодня официально объявит об уходе Бускетса

Футболист является воспитанником каталонского клуба.
«Барселона» сегодня официально объявит об уходе Бускетса
10 мая 2023 09:52
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что сине-гранатовые официально объявит об уходе Бускетса уже сегодня, 10 мая.

Бускетс выступает в структуре клуба с 2005 года, провел в основном составе 713 матчей, из которых 39 в этом сезоне во всех турнирах. На его счету четыре голевые передачи.

Сине-гранатовые лидируют в чемпионате Испании, на 13 очков опережая «Атлетико» и на 14 очков «Реал». «Барселона» может оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре.

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