Полузащитник «Ахмата» Гбамбле рассказал, собирается ли он получать российское гражданство

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле рассказал, что на данный момент не собирается получать российское гражданство.

«Слышал, что многие легионеры хотят получить российское гражданство, но пока я наслаждаюсь своим временем в России. Если это произойдет, то здорово, но сейчас не думаю об этом», - приводит слова Гбамбле «Матч ТВ».

Ранее бразильские легионеры Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили гражданство России. При этом, по заявлениям РФС, существует вероятность, что бразильские игроки смогут выступать за сборную России.

Гбамбле выступает за «Ахмат» с зимы 2023 года. Его контракт с грозненским клубом рассчитан на три с половиной года.