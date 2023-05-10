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Полузащитник «Ахмата» Гбамбле рассказал, собирается ли он получать российское гражданство

Ранее два бразильских легионера «Зенита» получили российские паспорта.
10 мая 2023 09:58
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Ахмата» Нене Гбамбле рассказал, что на данный момент не собирается получать российское гражданство.

«Слышал, что многие легионеры хотят получить российское гражданство, но пока я наслаждаюсь своим временем в России. Если это произойдет, то здорово, но сейчас не думаю об этом», - приводит слова Гбамбле «Матч ТВ».

Ранее бразильские легионеры Малком и Клаудиньо указом президента РФ Владимира Путина получили гражданство России. При этом, по заявлениям РФС, существует вероятность, что бразильские игроки смогут выступать за сборную России.

Гбамбле выступает за «Ахмат» с зимы 2023 года. Его контракт с грозненским клубом рассчитан на три с половиной года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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