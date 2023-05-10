Кан высказался о будущем полузащитника «Баварии» Мюллера

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию о будущем хавбека команды Томаса Мюллера.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что 33-летний футболист может покинуть мюнхенский клуб по окончании сезона.

«Этого не произойдет. Томас сейчас в хорошей форме, у него нет травм и сильный характер. Мюллер важен для нашего клуба. Уверен, Томас сыграет за «Баварию» еще много матчей», — цитирует Кана Bayern & Germany.

В текущем сезоне Мюллер провел 37 матчей, в которых забил семь мячей и отдал 11 голевых передач.