Фердинанд назвал «Реал» хозяином Лиги чемпионов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что игроки и тренер «Манчестер Сити» могут быть довольны гостевой ничьей с мадридским «Реалом» (1:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона.

«Реал» не поедет на ответную игру с каким-либо чувством страха. Они выйдут на этот стадион раскованными. У них столько же титулов в Лиге чемпионов, сколько у всех английских команд, вместе взятых. Они хозяева этого турнира», - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Отметим, что в составе мадридцев отличился Винисиус Жуниор с передачи Эдуардо Камавинги, а »горожане» ответили забитым мячом в исполнении Кевина Де Брейне. Автором результативного паса на бельгийца стал Илкай Гюндоган.

Ответная игра между командами состоится 17 мая на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.