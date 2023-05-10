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Уткин рассказал, при каких условиях «Манчестер Сити» пройдет «Реал» в ЛЧ

Команды борются за выход в финал турнира.
10 мая 2023 10:32
автор: Степан Шереметьев

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин дал комментарий после игры с участием «Манчестер Сити» и мадридского «Реала» (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Сити» в лучшем виде точно обыграет «Реал». Но: в лучшем виде. Лучший матч за несколько лет у восьми человек из одиннадцати на поле. Среди них обязательно должен быть вратарь», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Отметим, что в составе мадридцев отличился Винисиус Жуниор с передачи Эдуардо Камавинги, а »горожане» ответили забитым мячом в исполнении Кевина Де Брейне. Автором результативного паса на бельгийца стал Илкай Гюндоган.

Ответная игра между командами состоится 17 мая на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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