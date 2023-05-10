Черчесов поставил «Зенит» в один ряд с «Баварией» и «ПСЖ»

Бывший главный тренер сборной России, наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о чемпионском титуле «Зенита» в сезоне-2022/2023 РПЛ.

«Пять титулов подряд и «Ференцварош» выиграл, в двух из которых я поучаствовал. У «Ференцвароша», «Баварии», «Зенита», «ПСЖ» есть потенциал, но им надо правильно пользоваться. Семаку это удается, потому что он знает клуб. До Сергея Богдановича в «Зените» были более статусные тренеры, но таких успехов не добивались. Я рад за него, неслучайно, что именно российский тренер принёс Санкт-Петербургу вторую звезду. Понятно, что я симпатизировал «Спартаку», но победил тот, кто достоин», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, по итогам 26-го тура санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Этот титул стал уже девятым для «Зенита» в современной истории.

За четыре тура до финиша «Зенит» набрал 64 очка, на 13 очков опережая ближайшего преследователя – московский ЦСКА. На третьем месте в турнирной таблице РПЛ располагается «Ростов», на счету которого 50 очков.