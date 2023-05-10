Личка рассказал, как относится к критике в Чехии за то, что он работает в России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о том, как относится к критике у себя на родине, в Чехии, за то, что остался работать в России.

«Критикуют ли меня в Чехии за то, что я остаюсь в России? Не читаю то, что люди пишут по этому поводу. Каждый имеет право думать так, как хочет. Я свободный человек, работаю там, где желаю, и живу там, где мне комфортно», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Добавим, что в настоящее время «Оренбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 39 очков после 26 проведенных встреч.

В следующем туре чемпионата России подопечные Лички сыграют на выезде с »Уралом» (13 мая мая).