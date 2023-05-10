Агент Эраковича: «Краснодар»? Пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов

Деян Йоксимович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, высказался о слухах о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Краснодар»? Это какая-то старая новость, еще даже с прошлого года. Думаю, пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов, а «Црвена Звезда» выступит в групповом турнире», - приводит слова Йоксимовича «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация, что «Краснодар» предложил сербскому клубу 9 млн евро за трансфер 22-летнего Эраковича. При этом «Црвена Звезда» приняла предложение, а окончательное решение осталось за игроком.

В нынешнем сезоне Эракович записал на свой счет 42 матча во всех турнирах в составе «Црвены Звезды», отметившись в них двумя результативными передачами.