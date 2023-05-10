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Агент Эраковича: «Краснодар»? Пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов

Ранее сообщалось, что Эракович может продолжить карьеру в составе «быков».
10 мая 2023 11:02
автор: Александр Кожевников

Деян Йоксимович, агент защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, высказался о слухах о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Краснодар»? Это какая-то старая новость, еще даже с прошлого года. Думаю, пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов, а «Црвена Звезда» выступит в групповом турнире», - приводит слова Йоксимовича «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация, что «Краснодар» предложил сербскому клубу 9 млн евро за трансфер 22-летнего Эраковича. При этом «Црвена Звезда» приняла предложение, а окончательное решение осталось за игроком.

В нынешнем сезоне Эракович записал на свой счет 42 матча во всех турнирах в составе «Црвены Звезды», отметившись в них двумя результативными передачами.

источник: «Спорт-Экспресс»
Агент Эраковича: «Краснодар»? Пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов
Ранее сообщалось, что Эракович может продолжить карьеру в составе «быков».
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