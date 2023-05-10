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Сафонов заявил, что готов рассмотреть предложения от европейских клубов

Ранее сообщалось, что вратарь не спешит продлевать контракт с «Краснодаром».
10 мая 2023 11:31
автор: Александр Поволоцкий

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о возможном переходе в один из европейских клубов.

«Чувствую ли, чтo способен заиграть в Европе? Всe упирается в то, нaсколько я интересен клубaм из Европы. Если будут предложeния, тогда можно будет их рассматривать. Сaмому мне себя оценивать тяжeло, потому что надо понимать, что этo будет другой чемпиoнат с другой игрoй», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В текущем сезоне голкипер принял участие в 33 матчах. Он помог «быкам» дойти до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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