Сака в ближайшее продлит контракт с «Арсеналом»

Форвард лондонского «Арсенала» Букайо Сака продлит контракт с клубом АПЛ.

Как сообщает talkSPORT, соглашение с 21-летним футболистом будет оформлена по завершении сезона. Отмечается, что контракт с Букайо будет рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, что Сака дебютировал в основном составе «канониров» 29 ноября 2018 года. Он вышел на замену в матче Лиги Европы УЕФА против украинской «Ворсклы»

В текущем сезоне нападающий провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 11 голевых передач.