Личка: поблагодарил Галицкого за предложение, но я не хочу уходить из «Оренбурга»

Тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал информацию о своем разговоре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Мы разговаривали с Галицким, когда он приглашал меня в клуб. Я поблагодарил его за предложение, это отличный шаг в моей карьере, но я еще не хочу уходить из «Оренбурга», хочу, закончит сезон здесь. Я остался в «Оренбурге», поблагодарил Галицкого. Мне было тяжело сделать выбор, потому у «Краснодара» отличная академия, стадион, база, огромное количество полей и город отличный», - приводит слова Лички «Спорт-экспресс».

Личка работает в «Оренбурге» с августа 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ после 26 туров «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Краснодар» с 42 очками располагается на шестой позиции.