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Эли Даса: Захарян – важный игрок для «Динамо»

10 мая 2023 12:03
автор: Александр Кожевников

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался об игре российского полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Игра динамичная. Иногда ты находишь одного адресата для паса, иногда другого. Конечно, Захарян очень важный игрок для нас. Он любит играть с мячом. Иногда доставить мяч до него невозможно. Но это часть игры», - приводит слова Дасы «Спорт-экспресс».

Захарян в нынешнем сезоне записал на свой счет 33 встречи во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми голами и семью результативными передачами.

источник: «Спорт-Экспресс»
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