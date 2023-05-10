Эли Даса: Захарян – важный игрок для «Динамо»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался об игре российского полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Игра динамичная. Иногда ты находишь одного адресата для паса, иногда другого. Конечно, Захарян очень важный игрок для нас. Он любит играть с мячом. Иногда доставить мяч до него невозможно. Но это часть игры», - приводит слова Дасы «Спорт-экспресс».

Захарян в нынешнем сезоне записал на свой счет 33 встречи во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми голами и семью результативными передачами.