«КАМАЗ» просит КДК РФС присудить поражение махачкалинскому «Динамо»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что «КАМАЗ» просит присудить техническое поражение махачкалинскому «Динамо» из-за нарушения регламента ФНЛ по участию хотя бы одного молодого игрока в матче.

«Рассмотрим заявление КАМАЗа по матчу с махачкалинским «Динамо» на неучастие в команде не менее одного молодого футболиста. «КАМАЗ» просит присудить техническое поражение сопернику», - приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Речь идет о встрече, которая состоялась 8 апреля и завершилась победой махачкалинцев со счетом 1:0.

Ранее «Динамо» уже получило техническое поражение в матче с «Уфой» за аналогичное нарушение.