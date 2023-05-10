Черчесов: если Кузяев хочет уйти из «Зенита», то почему бы не в «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об интересе клуба к игроку «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Интерес «Ференцвароша» к Кузяеву? Когда есть игрок такого уровня… То же самое было и с Дзюбой, и с Оздоевым, ведь мы отлично знаем возможности ребят. Если Кузяев действительно хочет уйти из «Зенита», то почему в Турцию, а не в «Ференцварош»? Дадим Далеру отдохнуть, потом созвонимся, узнаю его планы, в этом нет проблем. Хотя понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает в июне 2023 года. Как сообщалось ранее, помимо «Ференцвароша», интерес к Кузяеву проявляет турецкий «Фатих Карагюмрюк», где хотят видеть связку Кузяева и Магомеда Оздоева в центре поля.

5 мая «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии под руководством Черчесова во второй раз. Этот титул для команды стал пятым в национальном первенстве подряд.