«Барселона» объявила об уходе Бускетса

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет клуб по окончании сезона-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Вероятнее всего, хавбек продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Бускетс выступает в структуре клуба с 2005 года, провел в основном составе 713 матчей, из которых 39 в этом сезоне во всех турнирах. На его счету четыре голевые передачи.

Сине-гранатовые лидируют в чемпионате Испании, на 13 очков опережая «Атлетико» и на 14 очков «Реал». «Барселона» может оформить чемпионский титул уже в ближайшем туре.