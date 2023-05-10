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Роман Широков обратился к клубам РПЛ на фоне пятого подряд титула «Зенита»

«Зенит» стал чемпионом за четыре тура до конца сезона РПЛ.
10 мая 2023 13:07
автор: Александр Кожевников

Спортивный директор «Сатурна» Роман Широков поделился мнением о доминировании «Зенита» в Российской Премьер-лиге.

«Не надоело ли наблюдать за чемпионством «Зенита»? А чемпионат Италии скучно было наблюдать, когда семь лет подряд «Ювентус» побеждал? «Бавария» восемь лет уже выигрывает чемпионат Германии. То есть в 90-х годах не скучно было наблюдать, когда «Спартак» выигрывал, а сейчас почему-то скучно стало. Поднимайте свой уровень и составляйте конкуренцию», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России в 26-м туре РПЛ, обыграв на домашнем поле «Спартак» со счетом 3:2. После 26 туров на счету «Зенита» 64 очка. У ближайшего преследователя - московского ЦСКА – 51 очко.

источник: Чемпионат.com
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