Ярошик рассказал, почему у него не получилось в «Челси»

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился мнением, почему у него не получилось полноценно заиграть в «Челси».

«Жозе определился с 11 футболистами и ставил их постоянно в состав, побеждая в матче за матчем со счётом 1:0. К сожалению, не получилось показать себя в «Челси», но ты знаешь, когда я за ЦСКА играл против них, то Джон Терри, Фрэнк Лэмпард ещё не были такими звёздными футболистами. У них всё только начиналось в том сезоне», - приводит слова Ярошика Metaratings.

Ярошик провел всего 14 матчей в составе «Челси», после чего был отправлен в аренду в «Бирмингем». После сезона в АПЛ Иржи перебрался в «Селтик», где отыграл два года, после чего еще на год вернулся в Россию, подписав контракт с «Крыльями Советов».