Ярошик: игроки «Челси» спокойно делали по 20-30 пасов, а в России теряли мяч через пять передач

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик рассказал о том, в чем проявлялась разница в уровне между АПЛ и РПЛ, когда он в 2005 году перешел в состав лондонского «Челси».

«Когда я заходил в квадрат, игроки «Челси» спокойно делали по 20-30 пасов. В России же футболисты теряли мяч через пять передач. Гораздо больше упор на удержание мяча. В России или Чехии тебе надо ещё и бегать, чтобы как-то компенсировать нехватку мастерства. При этом в Англии все ещё и носились по полю», - приводит слова Ярошика Metaratings.

Ярошик после перехода из ЦСКА провел всего 14 матчей в составе «Челси», после чего был отправлен в аренду в «Бирмингем». После сезона в АПЛ Иржи перебрался в «Селтик», где отыграл два года, после чего еще на год вернулся в Россию, подписав контракт с «Крыльями Советов».