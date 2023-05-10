Газизов высоко отозвался о работе Семака в «Зените»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Конечно, хотелось бы примазаться к успехам Сергея Богдановича, но тут надо хвалить только его самого. Могу только сказать, что он топище! Очень тяжело работать в таком большом клубе», - приводит слова функционера РИА Новости.

Напомним, что команда Сергея Семака победила дома «Спартак» (3:2) и за четыре тура до конца завоевала золотые медали, оформив свой пятый чемпионский титул подряд.