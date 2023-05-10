Ярошик рассказал, за что главный тренер «Бирмингема» бросил в него бутылкой

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями о выступлениях в «Бирмингеме». Чешский экс-футболист рассказал о том, как главный тренер команды Стив Брюс бросил в него бутылкой в раздевалке после выигранного матча Кубка Англии.

«Мы играли на Кубок Англии против «Миллуола». Я начал игру в запасе, вышел во втором тайме, но переодевался долго. Матч дошёл до серии пенальти, свой удар я забил, мы победили и прошли дальше, но Брюс в раздевалке начал на меня орать, что ему такой футболист не нужен, и кинул в меня бутылкой. Они все там в «Манчестер Юнайтед» чем-то кидаются.

Я не люблю, когда меня обижают, поэтому, тогда даже попытался бросить в ответ, но меня ребята удержали. Я не знаю, почему он так отреагировал. Могу только предположить, что из-за того, что у меня в дополнительное время было два момента, где я мог забивать, но не забил, и всё решилось в серии пенальти», - приводит слова Ярошика Metaratings.

Ярошик после перехода из ЦСКА провел всего 14 матчей в составе «Челси», после чего был отправлен в аренду в «Бирмингем». В составе этого клуба он провел 24 матча во всех турнирах, забив пять голов.

После сезона в «Бирмингеме» и вылета команды в Чемпионшип, Иржи перебрался в «Селтик», где отыграл два года, после чего еще на сезон вернулся в Россию, подписав контракт с самарскими «Крыльями Советов».