Ярошик – о назначениях Олича и Березуцкого главными тренерами: решения ЦСКА были крайне непонятными

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик высказался о решениях руководства московского клуба в вопросе назначений главными тренерами Алексея Березуцкого и Ивицы Олича.

«Мы все понимаем, что и Олич, и Березуцкие легенды, но легенды должны учиться и набираться опыта, как и все остальные тренеры. Им нужно было начинать с команд поменьше, вроде «Торпедо» или «Химок». Набрать свой тренерский штаб.Решения руководства ЦСКА были крайне непонятными. Это примерно как с Лэмпардом сейчас в «Челси». Зачем такие большие клубы делают подобный выбор?» - приводит слова Ярошика Metaratings.

Олич проработал на посту главного тренера ЦСКА менее трех месяцев, после чего команду возглавил Алексей Березуцкий. Под руководством Березуцкого команда отыграла полный сезон, заняв пятое место в чемпионате России.