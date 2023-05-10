Кто в Италии самый сильный? Пока «Наполи» выиграл Серию А, «Милан» и «Интер» играют за финал ЛЧ

Сегодня, 10 мая, «Милан» и «Интер» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Еврокубки являются отдушиной для обоих клубов, потому что во внутреннем чемпионате дела идут не очень хорошо: «Интер» называли главным фаворитом Серии А, а клуб идет на четвертом месте, опережая на два очка уже у экс-чемпиона страны «Милан».

Таким образом, кто-то из них, если не оба клуба (»красно-черные» опережают ближайшего преследователя всего на 3 очка), могут не отобраться в Лигу чемпионов через национальный чемпионат и им придется выигрывать европейский трофей.

Первый полуфинальный матч между «Миланом» и «Интером» в Лиге чемпионов пройдет 10 мая на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:00 по московскому времени.