«Кельн» продлил контракт с главным тренером

Футбольный клуб «Кельн» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Штеффеном Баумгартом.

Новое соглашение со специалистом рассчитано до 2025 года. Баумгарт работает в «Кельне» с 2021 года.

В нынешнем сезоне «Кельн» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, имея в активе 38 очков.

До «Кельна» немецкий специалист успел поработать в таких командах, как «Падерборн 07», «Берлинер АК 07» и «Магдебург».

В прошлом сезоне под руководством Баумгарта «Кельн» занял седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, выйдя в раунд плей-офф Лиги конференций. «Кельн» дошел до группового этапа этого турнира, где занял третье место в квартете и завершил выступления в Еврокубках.