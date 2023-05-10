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Станислав Черчесов: если Головину менять клуб, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош»

Футболист и тренер работали вместе в сборной России.
10 мая 2023 14:25
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался относительно будущего российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

Напомним, что 26-летний футболист выступает за монегасков с 2018 года.

«Если у Головина нет позыва уходить из «Монако», то ему стоит оставаться там, где его ценят, где у него всё получается. А если и менять клуб, то на что-то стоящее. Например, на «Ференцварош», - приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Добавим, что Александр переехал во Францию после чемпионата мира. В феврале Головин продлил контракт с »Монако» до 2026 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых предач.

источник: Чемпионат.com
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