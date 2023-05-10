Роман Сафьян назначен на матч «Зенит» и «Краснодара», Яну Бобровскому доверили южное дерби

РФС назвал имена и фамилии судей и инспекторов, назначенных на 27-й тур РПЛ.

«Урал» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; VAR – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Алексей Стипиди, Владимир Миневич; VAR – Алексей Амелин; инспектор – Александр Колобаев.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Роман Сафьян, ассистенты – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; VAR – Сергей Карасёв; инспектор – Виктор Кулагин.

ЦСКА – «Торпедо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; VAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Французов.

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Артём Любимов, ассистенты – Андрей Веретешкин, Дмитрий Ермаков; VAR – Артём Чистяков; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты – Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; VAR – Владислав Безбородов; инспектор – Сергей Зуев.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты – Валерий Данченко, Рашид Абусуев; VAR – Василий Казарцев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Факел» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Гурбанов; VAR – Евгений Турбин; инспектор – Игорь Синер.

Добавим, что матчи 27-го тура РПЛ пройдут 13 и 14 мая, а на игре «Зенит» - «Краснодар» сине-бело-голубых наградят кубком и медалями за победу в текущем чемпионате России.