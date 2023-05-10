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Черчесов: в сборной нас критиковали: «Почему Дзюба?» Вот ответ

Экс-главный тренер сборной России высказался о выступлениях форварда в составе «железнодорожников».
Черчесов: в сборной нас критиковали: «Почему Дзюба?» Вот ответ
10 мая 2023 14:24
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре Артема Дзюбы в составе московского «Локомотива».

«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: «Почему Дзюба, почему?» Вот ответ ― потому что он даёт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.

Я не удивлён его выступлением за «Локомотив», но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги Артем Дзюба провел девять матчей в составе московского «Локомотива», забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

«Локомотив» после 26 туров располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 35 очков.

источник: Чемпионат.com
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