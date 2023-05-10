Черчесов: в сборной нас критиковали: «Почему Дзюба?» Вот ответ

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре Артема Дзюбы в составе московского «Локомотива».

«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: «Почему Дзюба, почему?» Вот ответ ― потому что он даёт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.

Я не удивлён его выступлением за «Локомотив», но я не ожидал, что Артём заиграет настолько ярко», - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-лиги Артем Дзюба провел девять матчей в составе московского «Локомотива», забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи.

«Локомотив» после 26 туров располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 35 очков.