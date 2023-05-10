В «Баварии» рассказали, почему отказались от трансфера Осимхена

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему мюнхенский клуб отказался от трансфера нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Ранее сообщали, что немецкая команда не захотела покупать представителя Нигерии за 150 млн евро.

«Когда речь идет о такой сумме, мы должны задать вопрос: а дает ли игрок гарантии за эти деньги? Это определенно был бы большой риск», - приводит слова функционера Bild.

Отметим, что в текущем сезоне форфвард провел 35 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 28 мячей и отдал пять результативных передач.