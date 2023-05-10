Алаев назвал претендентов на два вакантных места в исполком РФС от РПЛ

Стало известно, кто претендует от РПЛ на два вакантных места в исполком Российского футбольного союза.

Отметим, что ближайшее общее собрание клубов лиги состоится 12 мая.

«На два вакантных места до сегодняшнего дня претендовали гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, гендиректор «Зенита» Александр Медведев, президент «Сочи» Борис Ротенберг и вице‑президент «Ростова» Рустем Сайманов. Однако сегодня Рустем Фидаевич попросил его исключить из списка кандидатов», — цитирует «Матч ТВ» глава РПЛ Александр Алаев.

Добавим, что клубы имеют право выдвигать кандидатов в исполком РФС вплоть до начала голосования.