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Матч «Зенита» и «Спартака» стал самым популярным в вечернем эфире российского ТВ 7 мая

В этой встрече «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
10 мая 2023 15:43
автор: Александр Кожевников

Матч санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» стал самым популярным в вечернем эфире «Матч ТВ» 7 мая.

Об этом сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале.

По данным Mediascope РФ, встречу, которую показывал «Матч ТВ», смотрело 13,2% целевой аудитории в возрасте от 14 до 59 лет в промежуток с 18:00 до 20:00 (мск).

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 3:2. От этого матча зависело, сможет ли «Зенит» стать чемпионом досрочно. Благодаря этой победе санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд и в девятый раз в новейшей истории.

Зобнин заявил, что «Зенит» потеряет свое лидерство в чемпионатах России со временем
7 мая сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в очной встрече и досрочно завоевали титул РПЛ.
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