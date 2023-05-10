ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канчельскис уверен, что Слуцкий не останется без работы в тренерской сфере 

52-летний специалист покинул пост наставника «Рубина» в ноябре прошлого года.
10 мая 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу того, продолжит ли свою тренерскую деятельность Леонид Слуцкий.

«Мне кажется, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

54-летний специалист также отметил, что назначить Слуцкого на пост главного тренера «Рубина» было ошибкой после его неудачной работы в Англии и Нидерландах.

Напомним, что Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года после его отставки из казанского клуба. Ранее он руководил ЦСКА, «Витессом», «Халл Сити» и сборной России.

источник: Metaratings.ru
Зобнин заявил, что «Зенит» потеряет свое лидерство в чемпионатах России со временем
7 мая сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в очной встрече и досрочно завоевали титул РПЛ.
10.05.2023 16:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис уверен, что Слуцкий не останется без работы в тренерской сфере 
52-летний специалист покинул пост наставника «Рубина» в ноябре прошлого года.
10.05.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Моуринью попросил руководство «ПСЖ» приобрести Амрабата
Французский клуб находится в поисках замены действующему тренеру команды Кристофу Гальтье.
10.05.2023 15:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Матч «Зенита» и «Спартака» стал самым популярным в вечернем эфире российского ТВ 7 мая
В этой встрече «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
10.05.2023 15:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кутепов назвал причину перевода в молодежную команду «Торпедо»
Футболист не играет в РПЛ с конца апреля.
10.05.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Марио Фернандес рассматривает возможность возвращения в ЦСКА
Марио Фернандес рассматривает возможность возвращения в ЦСКА
Это может произойти летом этого года.
10.05.2023 15:32
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Алаев назвал претендентов на два вакантных места в исполком РФС от РПЛ
Ранее в списке кандидатов значились четыре фамилии.
10.05.2023 15:19
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мохамед Конате назвал Грозный одним из лучших городов России
Футболист выступает за «Ахмат» с 2021 года.
10.05.2023 15:15
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Баварии» рассказали, почему отказались от трансфера Осимхена
Сейчас футболист выступает за «Наполи».
10.05.2023 14:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика