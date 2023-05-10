Канчельскис уверен, что Слуцкий не останется без работы в тренерской сфере 

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу того, продолжит ли свою тренерскую деятельность Леонид Слуцкий.

«Мне кажется, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

54-летний специалист также отметил, что назначить Слуцкого на пост главного тренера «Рубина» было ошибкой после его неудачной работы в Англии и Нидерландах.

Напомним, что Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года после его отставки из казанского клуба. Ранее он руководил ЦСКА, «Витессом», «Халл Сити» и сборной России.