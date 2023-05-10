Зобнин заявил, что «Зенит» потеряет свое лидерство в чемпионатах России со временем

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин считает, что превосходство «Зенита» над другими командами РПЛ со временем исчезнет.

«Олег Иванович Романцев говорил, что в их время «Зенит» был «булочкой» для «Спартака»: настанут ли такие времена, когда «Зенит» снова будет как «булочка» для «Спартака»? Да, Конечно, такие времена настанут. Времена же меняются — все мы не вечны. В данный момент «Зенит», потом другой клуб. Время идет и победители будут меняться», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Добавим, что после победы над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ, «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевали пятый титул чемпионов России кряду. За всю историю на счету питерского клуба десять подобных трофеев, включая чемпионство СССР в 1984 году.