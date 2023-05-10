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В «Оренбурге» сообщили, что команда поддержит Александра Медведева на выборах в исполком РФС 

Генеральный директор «Зенита» претендует на место в исполнительном комитете.
10 мая 2023 16:31
автор: Глеб Шевяков

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что его команда собирается выступить за кандидатуру генерального директора «Зенита» Александра Медведева на предстоящих выборах в исполком РФС и РПЛ.

«Сегодня я провел общее собрание с руководством клуба по вопросу выборов кандидата от РПЛ в исполком РФС. Наш генеральный директор будет присутствовать на завтрашнем собрании. Сегодня мы определились, что «Оренбург» будет поддерживать кандидатуру Александра Ивановича Медведева из «Зенита». Второго кандидата в данный момент мы не выбрали», — приводит слова Еремякина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что два вакантных места в исполнительном комитете Российского футбольного союза могут занять гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров и президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Добавим, что следующее собрание всех клубов РПЛ состоится 12 мая.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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