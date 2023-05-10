Игнатьев признался, что мечтает вновь играть вместе с Сулеймановым за один клуб 

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев высказался насчет возможности вновь выступать вместе с бывшим одноклубником по «Краснодару» Магомедом-Шапи Сулеймановым.

Ранее стало известно, что «Хапоэль», за который в данный момент играет Шапи, проявляет интерес к игроку красно-зеленых.

«Хотел бы я воссоединиться с Шапи? Вообще мечтаю, если честно. Мы являемся лучшими друзьями и всегда хотели играть вместе. Конечно, я поддерживаю связь с ним, мы регулярно общаемся», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Напомним, что Игнатьев и Сулейманов в одно время играли за основную команду «Краснодара». Нынешний сезон Шапи проводит в аренде в израильском клубе «Хапоэль», за который сыграл 35 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

В текущем сезоне за «Локомотив» Игнатьев провел 24 встречи, отличился пятью забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с московским клубом истекает ближайшим летом.