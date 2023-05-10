Представитель Магкеева рассказал о состоянии здоровья игрока «Локомотива»

Представитель защитника московского «Локомотива» Александр Клюев прокомментировал состояние футболиста Станислава Магкеева после полученной травмы, которая может помешать ему сыграть в оставшихся матчах этого сезона.

«Станислав сильный парень, что не раз доказывал на поле и в жизни, он чувствует себя хорошо. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни», - цитирует Клюева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что у футболиста диагностирован выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава и в настоящее время медицинский штаб «Локомотива» принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации. 24-летний Магкеев получил травму в матче 26-го тура против «Сочи».

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года он получил разрыв правового коленного сустава.

В нынешнем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.