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Представитель Магкеева рассказал о состоянии здоровья игрока «Локомотива»

Футболист готов приложить все усилия, чтобы быстрее вернуться на поле.
10 мая 2023 16:52
автор: Александр Евграфов

Представитель защитника московского «Локомотива» Александр Клюев прокомментировал состояние футболиста Станислава Магкеева после полученной травмы, которая может помешать ему сыграть в оставшихся матчах этого сезона.

«Станислав сильный парень, что не раз доказывал на поле и в жизни, он чувствует себя хорошо. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни», - цитирует Клюева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что у футболиста диагностирован выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава и в настоящее время медицинский штаб «Локомотива» принимает решение о проведении операции и последующей реабилитации. 24-летний Магкеев получил травму в матче 26-го тура против «Сочи».

Стоит отметить, что в сентябре 2021 года он получил разрыв правового коленного сустава.

В нынешнем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Представитель Магкеева рассказал о состоянии здоровья игрока «Локомотива»
Футболист готов приложить все усилия, чтобы быстрее вернуться на поле.
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