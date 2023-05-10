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Губерниев рассказал, как он относится к поведению Слуцкого в совместном шоу с Дзюбой 

По мнению 48-летнего журналиста, российский тренер чересчур много материться в развлекательной программе.
10 мая 2023 17:16
автор: Глеб Шевяков

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ###», которое ведут бывший главный тренер «Рубина» Леонил Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

«Смотреть шоу Слуцкого — невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно. В плане репутации он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему яркой личностью, однако в данный момент вызывает лишь разочарование. Не могу предположить, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру. Пусть едет в «Челси» и выиграет с клубом Лигу чемпионов», — приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что Слуцкий находится без работы тренера с ноября прошлого года после того, как покинул пост наставника «Рубина». Ранее он руководил ЦСКА и сборной России.

источник: Sport24.ru
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