Сака уверен, что «Арсенал» способен выиграть АПЛ в текущем сезоне 

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением о противостоянии команды с «Манчестер Сити» за звание чемпиона Англии в нынешнем сезоне.

«Мы готовы сражаться до конца. Я действительно уверен в том, что нам по силам выиграть чемпионат Англии. У нас был тяжелый прошлый месяц, но после этого мы обыграли двух серьезных соперников. Мы собираемся вложить все силы в последние матчи чемпионата. Время покажет, к чему это всех нас приведет», — приводит слова Сака Evening Standard.

Добавим, что в настоящее время «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 81 очко. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидера, «Манчестер Сити» на одно очко (82 очка). У «горожан» имеется матч в запасе.