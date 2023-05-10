ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сака уверен, что «Арсенал» способен выиграть АПЛ в текущем сезоне 

«Канониры» идут на втором месте, уступив лидерство по ходу чемпионата «Манчестер Сити». 
10 мая 2023 17:37
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака поделился мнением о противостоянии команды с «Манчестер Сити» за звание чемпиона Англии в нынешнем сезоне.

«Мы готовы сражаться до конца. Я действительно уверен в том, что нам по силам выиграть чемпионат Англии. У нас был тяжелый прошлый месяц, но после этого мы обыграли двух серьезных соперников. Мы собираемся вложить все силы в последние матчи чемпионата. Время покажет, к чему это всех нас приведет», — приводит слова Сака Evening Standard.

Добавим, что в настоящее время «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 81 очко. Подопечные Микеля Артеты отстают от лидера, «Манчестер Сити» на одно очко (82 очка). У «горожан» имеется матч в запасе.

источник: Evening Standard
Галактионов рассказал, почему нападающий «Локомотива» Игнатьев не проходит в основной состав
Ранее 24-летний футболист московского клуба выразил свое недовольство по поводу своего игрового времени.
10.05.2023 17:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сака уверен, что «Арсенал» способен выиграть АПЛ в текущем сезоне 
«Канониры» идут на втором месте, уступив лидерство по ходу чемпионата «Манчестер Сити». 
10.05.2023 17:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Губерниев рассказал, как он относится к поведению Слуцкого в совместном шоу с Дзюбой 
По мнению 48-летнего журналиста, российский тренер чересчур много материться в развлекательной программе.
10.05.2023 17:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Представитель Магкеева рассказал о состоянии здоровья игрока «Локомотива»
Футболист готов приложить все усилия, чтобы быстрее вернуться на поле.
10.05.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игнатьев признался, что мечтает вновь играть вместе с Сулеймановым за один клуб 
Оба игрока являются воспитанниками «Краснодара».
10.05.2023 16:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Оренбурге» сообщили, что команда поддержит Александра Медведева на выборах в исполком РФС 
Генеральный директор «Зенита» претендует на место в исполнительном комитете.
10.05.2023 16:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зобнин заявил, что «Зенит» потеряет свое лидерство в чемпионатах России со временем
7 мая сине-бело-голубые обыграли «Спартак» в очной встрече и досрочно завоевали титул РПЛ.
10.05.2023 16:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Канчельскис уверен, что Слуцкий не останется без работы в тренерской сфере 
52-летний специалист покинул пост наставника «Рубина» в ноябре прошлого года.
10.05.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Моуринью попросил руководство «ПСЖ» приобрести Амрабата
Французский клуб находится в поисках замены действующему тренеру команды Кристофу Гальтье.
10.05.2023 15:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика