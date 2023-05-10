Галактионов рассказал, почему нападающий «Локомотива» Игнатьев не проходит в основной состав

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о форварде команды Иване Игнатьеве, который открыто заявил, что недоволен количеством своего игрового времени в стане «железнодорожников».

«Иван говорит о том, что недоволен… Ну а что он должен сказать, что доволен? Он трудится, работает, профессионально относится к делу. К нему нет вопросов, а кто выходит в старте решает тренерский штаб», — приводит слова Галактионова Sport24.ru.

Добавим, что Игнатьев присоединился к «Локомотиву» летом 2022 года. С тех пор за московский клуб он сыграл 24 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи.