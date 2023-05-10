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Агент Дивеева рассказал, что его клиентом интересуются зарубежные клубы 

Однако 23-летний игрок ЦСКА не рассматривает эти предложения всерьез.
10 мая 2023 18:10
автор: Глеб Шевяков

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался насчет интереса к его клиенту со стороны зарубежных команд, а также рассказал, как продвигаются переговоры по поводу продления контракта с «армейцами».

«Переговоры находятся в процессе, динамика складывается положительная. У Игоря появлялись новые зарубежные варианты, но я не буду их комментировать. Мы всерьез их не рассматриваем», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Напомним, что Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провел 22 игры, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.

источник: «РБ-Спорт»
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