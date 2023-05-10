Агент Дивеева рассказал, что его клиентом интересуются зарубежные клубы 

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался насчет интереса к его клиенту со стороны зарубежных команд, а также рассказал, как продвигаются переговоры по поводу продления контракта с «армейцами».

«Переговоры находятся в процессе, динамика складывается положительная. У Игоря появлялись новые зарубежные варианты, но я не буду их комментировать. Мы всерьез их не рассматриваем», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Напомним, что Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провел 22 игры, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.